Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)

На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 9429 баллов

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (90 и 60 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 942 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.9 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 942 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~86% Боковые рамки 8.8 мм 5.2 мм Цвета Белый, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion 5i 15" (2021, Intel) 300 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1695 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Legion 5i 15" (2021, Intel) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +172% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 5x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.