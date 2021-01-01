Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
- Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
- Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (99 и 60 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12252 vs 9429 баллов
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 68% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2 кг
|Размеры
|363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм
|356 x 250 x 19.9 мм
|Площадь
|942 см2
|890 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.2%
|~75.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99%
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.6 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
8263
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
12252
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1642 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
3.195 терафлопс
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Внизу экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|5x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.6 мм
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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