Legion 5i 15" (2021, Intel) или Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9429 vs 5618 баллов

Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (60 и 52.5 Вт*ч) Причины выбрать HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.23 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.23 кг Размеры 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм 359.9 x 256 x 23.3 мм Площадь 942 см2 921 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~72.8% Боковые рамки 8.8 мм 7.3 мм Цвета Белый, Синий Черный, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Legion 5i 15" (2021, Intel) 250 нит Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 52.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i 15" (2021, Intel) 3.195 терафлопс Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Нет Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 5x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 - HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.