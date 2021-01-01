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Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) против HP Victus 16 (2021 AMD)

62 из 100
Lenovo Legion 5i 15
VS
64 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
HP Victus 16 (2021 AMD)
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Экран
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Более тонкие рамки – на 43% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (70 и 60 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10331 vs 9429 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (702 и 942 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 15" (2021, Intel)
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.4 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм 270 x 260 x 23.6 мм
Площадь 942 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~101.8%
Боковые рамки 8.8 мм -43.2 мм
Цвета Белый, Синий Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1203:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 - 72.6%
Время отклика 25 мс 12 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1645 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5i 15" (2021, Intel)
3.195 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD) +45%
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 5x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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