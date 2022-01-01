Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5i 15" (2021, Intel) или IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) против IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)

52 из 100
Lenovo Legion 5i 15
VS
53 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10092 vs 9429 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 15" (2021, Intel)
vs
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.25 кг
Размеры 363 x 259.6 x 23.5-26.1 мм 359.6 x 251.9 x 24.3 мм
Площадь 942 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.2% ~74.1%
Боковые рамки 8.8 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 135 / 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Legion 5i 15" (2021, Intel)
3.195 терафлопс
IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 5x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и ASUS ROG Strix G15 G513
2. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и Legion 5 15" (2021, AMD)
3. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и ASUS TUF Gaming F15 (2021)
4. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
5. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) и HP Omen 15 (2021 Intel)
6. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Legion 5 15" (2021, AMD)
7. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Gaming 3i 15" (Intel)
8. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Acer Nitro 5 AN515-57
9. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Acer Nitro 5 (AN515-45)
10. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Acer Predator Helios 300 (PH315-54)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) и Legion 5i 15" (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры