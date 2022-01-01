Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9325 vs 8348 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.4 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 57% более четкий дисплей – 227 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.4 кг Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 941 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~79.4% Боковые рамки 6.7 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Legion 5i 15" Gen 7 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 80 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1456 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Legion 5i 15" Gen 7 +137% 7.12 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.