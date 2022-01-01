Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB 3072GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.4 и 2.6 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (941 и 1040 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.6 кг Размеры 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм 394 x 264 x 19.9 мм Площадь 941 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~79.3% Боковые рамки 6.7 мм 5.5 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1073:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB - 84.4% Охват DCI-P3 - 94.2% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Legion 5i 15" Gen 7 300 нит ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 1023 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 80 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Legion 5i 15" Gen 7 7.12 терафлопс ROG Zephyrus S17 (2021) +94% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 3072GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.