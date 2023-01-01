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Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 против Asus TUF Gaming F17 (2023)

57 из 100
Lenovo Legion 5i 15
VS
63 из 100
Asus TUF Gaming F17 (2023)
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Asus TUF Gaming F17 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 и Asus TUF Gaming F17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.4 и 2.6 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (941 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus TUF Gaming F17 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16930 vs 9835 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (90 и 60 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 15" Gen 7
vs
TUF Gaming F17 (2023)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.6 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 941 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~79.3%
Боковые рамки 6.7 мм 5.5 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Legion 5i 15" Gen 7 +20%
300 нит
TUF Gaming F17 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 280 Вт
Длина кабеля 1037 метров -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс
TUF Gaming F17 (2023) +29%
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 83.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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