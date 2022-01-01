Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Батарея - 60 Вт*ч 80 Вт*ч 74 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.95 и 2.4 кг)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (74 и 60 Вт*ч)

Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 1.95 кг Размеры 358.8 x 262.3 x 19.99 мм 356 x 251 x 16.9 мм Площадь 941 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~83.1% Боковые рамки 6.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 44 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Legion 5i 15" Gen 7 300 нит IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) +17% 350 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 80 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 / 135 Вт Вес зарядного устройства - 263 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 80 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1485 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Legion 5i 15" Gen 7 +134% 7.12 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.