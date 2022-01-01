Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 против IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.25 и 2.4 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2.25 кг
|Размеры
|358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
|359.6 x 251.9 x 24.2 мм
|Площадь
|941 см2
|906 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.3%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|53.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1462:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|59.6%
|Охват Adobe RGB
|-
|41.1%
|Охват DCI-P3
|-
|39.7%
|Время отклика
|-
|40 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|135 / 170 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|536 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 5i 15" Gen 7 +12%
1652
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 5i 15" Gen 7 +74%
8383
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
Legion 5i 15" Gen 7 +123%
7.12 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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