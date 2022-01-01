Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 против Legion 5 17” (2021, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (2.4 и 2.98 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (941 и 1156 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.4 кг
|2.98 кг
|Размеры
|358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
|398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
|Площадь
|941 см2
|1156 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.3%
|~71.4%
|Боковые рамки
|6.7 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|1057 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 5i 15" Gen 7 +12%
1652
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 5i 15" Gen 7 +29%
8365
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
10873
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|78.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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