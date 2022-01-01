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Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 против Legion 5 15" (2021, AMD)

61 из 100
Lenovo Legion 5i 15
VS
55 из 100
Lenovo Legion 5 15
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 и Legion 5 15" (2021, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 15" Gen 7
vs
Legion 5 15" (2021, AMD)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.4 кг
Размеры 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм 363 x 259.6 x 23.5 мм
Площадь 941 см2 942 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.3% ~71.2%
Боковые рамки 6.7 мм 8.8 мм
Цвета Серий Белый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Legion 5i 15" Gen 7 +20%
300 нит
Legion 5 15" (2021, AMD)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства - 1074 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс
Legion 5 15" (2021, AMD)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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