Legion 5i 17" (2021, Intel) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.6 и 2.98 кг)

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9959 баллов

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (691 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 1.6 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 1156 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~84.6% Боковые рамки 7.8 мм 3.4 мм Цвета Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 3024 x 1964 Диагональ 17.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1030:1 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Время отклика 23 мс 49 мс Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 95 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1296 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) +37% 7.12 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.