Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (2.3 и 2.98 кг)

На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15457 vs 9959 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (917 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 2.3 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 1156 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~73.2% Боковые рамки 7.8 мм 4.3 мм Цвета Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 4

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 300 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1030:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 23 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) 300 нит ROG Strix G15 G513 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 170 / 230 / 300 Вт 100 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 95 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) 7.12 терафлопс ROG Strix G15 G513 (2022) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.9 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.