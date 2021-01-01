Legion 5i 17" (2021, Intel) или Vostro 15 5515 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Батарея 80 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 4578 баллов

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.63 и 2.98 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (815 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 1.63 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 356 x 228.9 x 17.9 мм Площадь 1156 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~82.4% Боковые рамки 7.8 мм 5.3 мм Цвета Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1030:1 500:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика 23 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) +20% 300 нит Vostro 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 95 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1530 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1500 МГц FLOPS 7.12 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) 7.12 терафлопс Vostro 15 5515 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.