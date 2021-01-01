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Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) против Dell Vostro 15 5515

61 из 100
Lenovo Legion 5i 17
VS
51 из 100
Dell Vostro 15 5515
Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
Dell Vostro 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) и Dell Vostro 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
  • На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 4578 баллов
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Существенно легче – весит на 1350 граммов меньше (1.63 и 2.98 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (815 и 1156 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 17" (2021, Intel)
vs
Vostro 15 5515

Корпус

Вес 2.98 кг 1.63 кг
Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 356 x 228.9 x 17.9 мм
Площадь 1156 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~82.4%
Боковые рамки 7.8 мм 5.3 мм
Цвета Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TFT LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1030:1 500:1
Цветовой охват sRGB - 54%
Время отклика 23 мс 35 мс
Максимальная яркость
Legion 5i 17" (2021, Intel) +20%
300 нит
Vostro 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1500 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Legion 5i 17" (2021, Intel)
7.12 терафлопс
Vostro 15 5515
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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