Legion 5i 17" (2021, Intel) или XPS 17 9700 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 4952 баллов Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (2.51 и 2.98 кг)

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (97 и 80 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (930 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 2.51 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 375 x 248 x 20 мм Площадь 1156 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~90.1% Боковые рамки 7.8 мм 4.4 мм Цвета Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1030:1 1686:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 90.4% Охват DCI-P3 - 94% Время отклика 23 мс 41 мс Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) 300 нит XPS 17 9700 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 170 / 230 Вт 0 Вт Вес зарядного устройства - 447 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB TGP 95 Вт 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1485 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) +134% 7.12 терафлопс XPS 17 9700 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 82.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 8.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.