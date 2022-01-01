Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Причины выбрать Gigabyte Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (2.5 и 2.98 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 56-77% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12476 vs 9959 баллов

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (99 и 80 Вт*ч)

Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1069 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 2.5 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 396 x 270 x 21.5 мм Площадь 1156 см2 1069 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~77.2% Боковые рамки 7.8 мм 6.5 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 59 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1030:1 1479:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 99% Охват DCI-P3 - 86.8% Время отклика 23 мс - Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) 300 нит Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 170 / 230 / 300 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 726 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 95 Вт 105 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1410 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 64 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 80 Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) 7.12 терафлопс Aero 17 HDR (Intel 11th Gen) +102% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 88 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.6 мм Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.