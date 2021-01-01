Legion 5i 17" (2021, Intel) или IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 5633 баллов

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (2.25 и 2.98 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (906 и 1156 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.98 кг 2.25 кг Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 359.6 x 251.9 x 24.2 мм Площадь 1156 см2 906 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~74.1% Боковые рамки 7.8 мм 7.1 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1030:1 - Время отклика 23 мс - Максимальная яркость Legion 5i 17" (2021, Intel) +20% 300 нит IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 45 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 135 / 170 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт 85 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i 17" (2021, Intel) +123% 7.12 терафлопс IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 LPDDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.