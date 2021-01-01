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Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) против IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

61 из 100
Lenovo Legion 5i 17
VS
53 из 100
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15
Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) и IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх
  • На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9959 vs 5633 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
  • Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (2.25 и 2.98 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (906 и 1156 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i 17" (2021, Intel)
vs
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)

Корпус

Вес 2.98 кг 2.25 кг
Размеры 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм 359.6 x 251.9 x 24.2 мм
Площадь 1156 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~74.1%
Боковые рамки 7.8 мм 7.1 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1030:1 -
Время отклика 23 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 135 / 170 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 85 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1560 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5i 17" (2021, Intel) +123%
7.12 терафлопс
IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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