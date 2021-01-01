Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх

На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 9615 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.48 кг 2.4 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 354.9 x 259.9 x 27.2 мм Площадь 941 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~72.8% Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 300 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +67% 500 нит ROG Strix G15 Advantage Edition 300 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 95 Вт 115-130 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1240 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1660 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 16.9 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) 7.12 терафлопс ROG Strix G15 Advantage Edition +137% 16.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.