Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9615 vs 4794 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.6 и 2.48 кг)

Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (713 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.48 кг 1.6 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 941 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~75.8% Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика 3 мс 31 мс Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +56% 500 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1590 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +46% 7.12 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.4 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.