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Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
VS
60 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9615 vs 4794 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.6 и 2.48 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (713 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2.48 кг 1.6 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 324 x 220 x 19.9 мм
Площадь 941 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~75.8%
Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 845:1
Цветовой охват sRGB 100% 92.4%
Охват Adobe RGB - 67.7%
Охват DCI-P3 - 68.1%
Время отклика 3 мс 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 545 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1590 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +46%
7.12 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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