Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) или ROG Zephyrus M16 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 24GB 32GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.9 и 2.48 кг)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11968 vs 9615 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (863 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.48 кг 1.9 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 941 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~86% Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм Цвета Белый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) 500 нит ROG Zephyrus M16 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 140 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 550 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1598 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) 7.12 терафлопс ROG Zephyrus M16 +15% 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 24GB 32GB 48GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.