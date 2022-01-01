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Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против Dell Inspiron 15 3511

64 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3511
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
Dell Inspiron 15 3511
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) и Dell Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.73 и 2.3 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (844 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 2.3 кг 1.73 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 941 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~79.5%
Боковые рамки 5.7 мм 6.6 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 305 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1530 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +748%
7.12 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 78.7 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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