Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 80 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.73 и 2.3 кг)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (844 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.73 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 941 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~79.5% Боковые рамки 5.7 мм 6.6 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс 25 мс Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +127% 500 нит Inspiron 15 3511 220 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 305 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +748% 7.12 терафлопс Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 78.7 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.