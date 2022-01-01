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Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против Dell Inspiron 16 Plus 7610

64 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
VS
60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.01 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (879 и 941 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 2.3 кг 2.01 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Площадь 941 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~84.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.4%
Охват Adobe RGB - 75.8%
Охват DCI-P3 - 74.1%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1500 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +16%
7.12 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 9.0 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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8 (88.9%)
1 (11.1%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

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Отзывы

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