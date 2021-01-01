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Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против Eluktronics Prometheus XVII (2021)

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
VS
67 из 100
Eluktronics Prometheus XVII (2021)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
Eluktronics Prometheus XVII (2021)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) и Eluktronics Prometheus XVII (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.3 и 2.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (80 и 62 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (941 и 1020 см2)
Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVII (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11884 vs 9615 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
vs
Prometheus XVII (2021)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.65 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 392.6 x 259.8 x 24.9 мм
Площадь 941 см2 1020 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~80.9%
Боковые рамки 5.7 мм 4.8 мм
Цвета Белый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 55.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 65.9%
Охват DCI-P3 - 69.7%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 873 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
7.12 терафлопс
Prometheus XVII (2021) +94%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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