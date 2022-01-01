Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 5 5500U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)

На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9615 vs 4968 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Pavilion 15 Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.75 и 2.3 кг)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (842 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.75 кг Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм Площадь 941 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~79.7% Боковые рамки 5.7 мм 7.4 мм Цвета Белый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +100% 500 нит Pavilion 15 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 41 Вт*ч Напряжение - 11.34 В Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 304 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +152% 7.12 терафлопс Pavilion 15 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.4 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.