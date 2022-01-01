Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против HP Pavilion 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (80 и 41 Вт*ч)
- На 94% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9615 vs 4968 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Pavilion 15
- Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.75 и 2.3 кг)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (842 и 941 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|1.75 кг
|Размеры
|356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм
|360.1 x 233.9 x 17.8 мм
|Площадь
|941 см2
|842 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~79.7%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|42 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.34 В
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Справа
|Мощность зарядки
|230 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|304 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1504
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
6510
4303
Cinebench R23 (одноядерный)
1782
1322
Cinebench R23 (многоядерный)
9615
4968
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
7.12 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|4x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 7.4 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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