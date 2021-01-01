Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) или Victus 16 (2021 AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) против HP Victus 16 (2021 AMD)

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
VS
63 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10556 vs 9615 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Размеры 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм 370 x 260 x 23.6 мм
Площадь 941 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~74.3%
Боковые рамки 5.7 мм 6.8 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1203:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 - 72.6%
Время отклика 3 мс 12 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1530 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1645 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) +54%
7.12 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5 15" (2021, AMD) против Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
2. Alienware x15 R1 против Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
3. Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) против Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
4. MacBook Pro 16 (2019) против Victus 16 (2021 AMD)
5. Omen 17 (2021) против Victus 16 (2021 AMD)
6. G5 (2021) против Victus 16 (2021 AMD)
7. A5 (AMD 5000 Series) против Victus 16 (2021 AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Victus 16 (2021 AMD) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры