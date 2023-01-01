Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Легче – весит на 340 граммов меньше (2.15 и 2.49 кг)
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (100 и 80 Вт*ч)
- На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 12447 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (882 и 952 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|2.15 кг
|Размеры
|359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|952 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~86.2%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1000000:1
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|1056 граммов
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1973
Geekbench 5 (многоядерный)
14471
Cinebench R23 (одноядерный)
1732
Cinebench R23 (многоядерный)
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|76
Производительность GPU
7.12 терафлопс
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|79.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|-
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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