Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (952 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
- На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17806 vs 15325 баллов
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|-
|Размеры
|359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм
|395 x 282 x 28.3 мм
|Площадь
|952 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~74.1%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|6 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|54.7 дБ
|39.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|100 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|1056 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|18 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
13064
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
17806
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1463 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1695 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|8.7 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
8.7 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|79.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|-
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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