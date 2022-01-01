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Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
VS
66 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.49 и 2.6 кг)
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15325 vs 12578 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (952 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 170 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.49 кг 2.6 кг
Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм 394 x 264 x 19.9 мм
Площадь 952 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~79.3%
Боковые рамки 7.6 мм 5.5 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.7 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1073:1
Цветовой охват sRGB - 98.7%
Охват Adobe RGB - 84.4%
Охват DCI-P3 - 94.2%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 0:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 1056 граммов 1023 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1802 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 80 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
8.7 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +59%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 79.1 дБ 74.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI - 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.9 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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