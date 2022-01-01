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Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Dell G15 5525

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
VS
57 из 100
Dell G15 5525
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
Dell G15 5525
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) и Dell G15 5525 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
vs
G15 5525

Корпус

Вес 2.49 кг 2.52 кг
Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 952 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~69%
Боковые рамки 7.6 мм 6 мм
Цвета Белый, Серий Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +100%
500 нит
G15 5525
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Время полной зарядки 0:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 1056 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц -
Boost частота GPU 1695 МГц -
FLOPS 8.7 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +36%
8.7 терафлопс
G15 5525
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Макс. громкость 79.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI - 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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