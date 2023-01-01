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Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Dell G15 5530 (2023)

65 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
VS
60 из 100
Dell G15 5530 (2023)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
Dell G15 5530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) и Dell G15 5530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.49 и 2.65 кг)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18239 vs 13647 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
vs
G15 5530 (2023)

Корпус

Вес 2.49 кг 2.65 кг
Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм
Площадь 952 см2 981 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~68.4%
Боковые рамки 7.6 мм 5.9 мм
Цвета Белый, Черный, Серый Белый, Серый, Фиолетовый
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации G-Sync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 330 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 1056 граммов 880 / 970 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (6P + 4E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 20 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
7.12 терафлопс
G15 5530 (2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.1 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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