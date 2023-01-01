Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против Dell G16 7630 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.49 и 2.73 кг)
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (952 и 1031 см2)
Причины выбрать Dell G16 7630 (2023)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17941 vs 13647 баллов
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|2.73 кг
|Размеры
|359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм
|356.98 x 288.7 x 25.65 мм
|Площадь
|952 см2
|1031 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~72%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Белый, Черный, Серый
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Опционально
|Жидкий металл
|Нет
|Опционально
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|54.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|1200:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват DCI-P3
|-
|98%
|Время отклика
|-
|12 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 / 300 Вт
|240 / 330 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|1056 граммов
|880 / 1140 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|20 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G16 7630 (2023) +14%
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
G16 7630 (2023) +27%
13325
Cinebench R23 (одноядерный)
G16 7630 (2023) +13%
1965
Cinebench R23 (многоядерный)
G16 7630 (2023) +31%
17941
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|79.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1