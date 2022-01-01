Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Victus 16 (2021 AMD) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) против HP Victus 16 (2021 AMD)

68 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
VS
57 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
HP Victus 16 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15325 vs 10556 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.49 кг 2.4 кг
Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм 370 x 260 x 23.6 мм
Площадь 952 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~74.3%
Боковые рамки 7.6 мм 6.8 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.7 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1203:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 - 72.6%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 0:40 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 1056 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1463 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1645 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 80 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +88%
8.7 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 79.1 дБ 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI - 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Predator Helios 300 (PH315-54)
2. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
3. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или Raider GE76 (2022)
4. Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) или ROG Strix G17 G713 (2022)
5. Victus 16 (2021 AMD) или MacBook Pro 16 (2019)
6. Victus 16 (2021 AMD) или Omen 17 (2021)
7. Victus 16 (2021 AMD) или G5 (2021)
8. Victus 16 (2021 AMD) или A5 (AMD 5000 Series)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Victus 16 (2021 AMD) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры