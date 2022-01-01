Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15325 vs 10556 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (80 и 70 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.4 кг Размеры 359.9 x 264.4 x 19.9-26.6 мм 370 x 260 x 23.6 мм Площадь 952 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~74.3% Боковые рамки 7.6 мм 6.8 мм Цвета Белый, Серий Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.7 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1203:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 73.2% Охват DCI-P3 - 72.6% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +100% 500 нит Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 0:40 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 1056 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1463 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1645 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 80 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel) +88% 8.7 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 79.1 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI - 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.