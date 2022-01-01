Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против Acer Swift X SFX16-51G
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
- На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12651 vs 6366 баллов
- Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (80 и 49 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.9 кг
|Размеры
|356 x 261 x 20.1-23.5 мм
|368.3 x 236.2 x 18.8 мм
|Площадь
|929 см2
|870 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~82.1%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|50 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1485:1
|Цветовой охват sRGB
|94%
|98.6%
|Охват Adobe RGB
|73%
|69.9%
|Охват DCI-P3
|70.2%
|72%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|300 Вт
|60 / 90 Вт
|Вес зарядного устройства
|870 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.9-3.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1547
Geekbench 5 (многоядерный)
7503
5114
Cinebench R23 (одноядерный)
1597
Cinebench R23 (многоядерный)
12651
6366
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Производительность GPU
Legion 7 16” (2021, AMD) +125%
13.8 терафлопс
6.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|87 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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