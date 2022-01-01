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Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

75 из 100
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
VS
72 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (929 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 16” (2021, AMD)
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.5 кг 3 кг
Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 395 x 282 x 23.4 мм
Площадь 929 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.1%
Боковые рамки 5.7 мм 6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 70.2% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 145 Вт
Nvidia Optimus MUX AMD Switchable Graphics
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 2581 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7 16” (2021, AMD)
13.8 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition +19%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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