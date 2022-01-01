Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (929 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20794 vs 12651 баллов

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг - Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 929 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.1% Боковые рамки 5.7 мм 6 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 4 Уровень шума 50 дБ 39.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 360 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 94% 100% Охват Adobe RGB 73% 75.3% Охват DCI-P3 70.2% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Legion 7 16” (2021, AMD) 500 нит ROG Strix Scar 17 G733 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 300 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 870 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 130 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Legion 7 16” (2021, AMD) 13.8 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 (2022) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 87 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.