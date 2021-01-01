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Lenovo Legion 7 (2021, AMD) против ASUS TUF Gaming F17 (2021)

79 из 100
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
VS
59 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.5 и 2.6 кг)
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (80 и 48 Вт*ч)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 3721 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (929 и 1073 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 (2021, AMD)
vs
TUF Gaming F17 (2021)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.6 кг
Ширина 356 мм 399 мм
Высота 261 мм 269 мм
Толщина 20.1-23.5 мм 2.48 мм
Площадь 929 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~76.9%
Боковые рамки 5.7 мм 8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 94% 62.5%
Охват Adobe RGB 73% 47.3%
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Legion 7 (2021, AMD) +100%
500 нит
TUF Gaming F17 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7 (2021, AMD) +219%
13.8 терафлопс
TUF Gaming F17 (2021)
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 87 дБ 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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