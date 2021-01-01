Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 7 (2021, AMD) или Latitude 9520 (2-in-1) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 7 (2021, AMD) против Dell Latitude 9520 (2-in-1)

78 из 100
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
VS
56 из 100
Dell Latitude 9520 (2-in-1)
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
Dell Latitude 9520 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Dell Latitude 9520 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 1794 баллов
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (80 и 49 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 189 против 147 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 9520 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.5 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (734 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 (2021, AMD)
vs
Latitude 9520 (2-in-1)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.5 кг
Ширина 356 мм 340.3 мм
Высота 261 мм 215.8 мм
Толщина 20.1-23.5 мм 18 мм
Площадь 929 см2 734 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~84.5%
Боковые рамки 5.7 мм 4.1 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 147 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 94% 100%
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Legion 7 (2021, AMD) +25%
500 нит
Latitude 9520 (2-in-1)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7 (2021, AMD) +879%
13.8 терафлопс
Latitude 9520 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC714-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Dell Alienware m15 R4
2. Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Dell Alienware m15 R5
3. Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Dell Alienware m15 R3
4. Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Legion 5 Pro (16”)
5. Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Asus ROG Zephyrus M16
6. Dell Latitude 9520 (2-in-1) и XPS 15 9500
7. Dell Latitude 9520 (2-in-1) и 9420 (2-in-1)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Latitude 9520 (2-in-1) и Lenovo Legion 7 (2021, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях