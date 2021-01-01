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Lenovo Legion 7 (2021, AMD) против Dell Precision 15 3560

78 из 100
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
VS
53 из 100
Dell Precision 15 3560
Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
Dell Precision 15 3560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 (2021, AMD) и Dell Precision 15 3560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 165% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 1863 баллов
  • Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (80 и 42 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.58 и 2.5 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (831 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 (2021, AMD)
vs
Precision 15 3560

Корпус

Вес 2.5 кг 1.58 кг
Ширина 356 мм 358 мм
Высота 261 мм 232 мм
Толщина 20.1-23.5 мм 10.8-14.4 мм
Площадь 929 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~80.8%
Боковые рамки 5.7 мм 6.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 700:1
Цветовой охват sRGB 94% 100%
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 3 мс 25 мс
Максимальная яркость
Legion 7 (2021, AMD) +25%
500 нит
Precision 15 3560
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 300 Вт 65 / 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7 (2021, AMD) +879%
13.8 терафлопс
Precision 15 3560
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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