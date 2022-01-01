Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 80 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 968-1320% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)

На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12651 vs 9504 баллов

Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5560 Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.04 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (793 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.04 кг Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 929 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~89% Боковые рамки 5.7 мм 4.2 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 94% 100% Охват Adobe RGB 73% - Охват DCI-P3 70.2% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Legion 7 16” (2021, AMD) 500 нит Precision 5560 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Да Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 300 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 870 граммов 481 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 130 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1504 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1450 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 256 Блоки текстурирования (TMUs) 120 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8 Производительность GPU Legion 7 16” (2021, AMD) +1760% 13.8 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 87 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.