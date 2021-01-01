Lenovo Legion 7 (2021, AMD) против Dell XPS 17 9700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
- На 133% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4937 vs 2115 баллов
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (97 и 80 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.51 кг
|Ширина
|356 мм
|375 мм
|Высота
|261 мм
|248 мм
|Толщина
|20.1-23.5 мм
|20 мм
|Площадь
|929 см2
|930 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~90.1%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|4.4 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1686:1
|Цветовой охват sRGB
|94%
|100%
|Охват Adobe RGB
|73%
|90.4%
|Охват DCI-P3
|70.2%
|94%
|Время отклика
|3 мс
|41 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|300 Вт
|0 Вт
|Вес зарядного устройства
|870 граммов
|447 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Legion 7 (2021, AMD) +24%
1513
1225
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion 7 (2021, AMD) +86%
8244
4434
Cinebench R20 (одноядерный)
Legion 7 (2021, AMD) +24%
571
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Legion 7 (2021, AMD) +133%
4937
2115
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|130 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC711-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|87 дБ
|82.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|15.0 x 8.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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