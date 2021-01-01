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Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)

77 из 100
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
VS
53 из 100
HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) и HP ENVY x360 15T (Intel, ed100) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 155% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12651 vs 4970 баллов
  • Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (80 и 51 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP ENVY x360 15T (Intel, ed100)
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.97 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (823 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 16” (2021, AMD)
vs
ENVY x360 15T (Intel, ed100)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.97 кг
Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 357.8 x 230.1 x 18.8 мм
Площадь 929 см2 823 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~81.5%
Боковые рамки 5.7 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 300 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Legion 7 16” (2021, AMD) +879%
13.8 терафлопс
ENVY x360 15T (Intel, ed100)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.1
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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