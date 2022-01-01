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Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против 5i 15" Gen 7

69 из 100
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
VS
61 из 100
Lenovo Legion 5i 15
Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) и 5i 15" Gen 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 16” (2021, AMD)
vs
Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.5 кг 2.4 кг
Размеры 356 x 261 x 20.1-23.5 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
Площадь 929 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~71.3%
Боковые рамки 5.7 мм 6.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 94% 100%
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 70.2% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Legion 7 16” (2021, AMD) +67%
500 нит
Legion 5i 15" Gen 7
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Legion 7 16” (2021, AMD) +94%
13.8 терафлопс
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 87 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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