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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Acer Nitro 5 (AN515-46)

73 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
65 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Acer Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Комплектуется на 42.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 57.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 2.5 кг 2 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 944 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~67.7%
Боковые рамки 6.8 мм 9.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1113:1 1440:1
Цветовой охват sRGB 95.3% 54%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 63.7% -
Время отклика 10 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +67%
500 нит
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 999 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1802 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 144 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +2%
14.1 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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