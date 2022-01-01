Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) или Nitro 5 AN515-58 – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Acer Nitro 5 AN515-58

73 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 AN515-58
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Acer Nitro 5 AN515-58
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Acer Nitro 5 AN515-58 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 54-74% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 42.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 57.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14828 vs 12716 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
Nitro 5 AN515-58

Корпус

Вес 2.5 кг 2.5 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Площадь 944 см2 977 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~68.7%
Боковые рамки 6.8 мм 7.5 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 155°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ 53 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1113:1 -
Цветовой охват sRGB 95.3% -
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 63.7% -
Время отклика 10 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 230 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 999 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1740 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 144 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +98%
14.1 терафлопс
Nitro 5 AN515-58
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.6 x 7.8 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
2. Dell Alienware x17 R2 против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
3. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
4. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
5. HP Omen 17 (2022) против Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
6. Acer Nitro 5 AN515-57 против Acer Nitro 5 AN515-58
7. Dell G15 5520 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-58
8. HP Omen 16 (2022) против Acer Nitro 5 AN515-58
9. Acer Nitro 5 AN517-55 против Acer Nitro 5 AN515-58

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 AN515-58 и Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры