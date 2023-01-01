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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2023)

71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Экран
3024 x 1964
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 59-80% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.6 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (691 и 944 см2)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.6 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 944 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~84.6%
Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1113:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 95.3% -
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 63.7% -
Время отклика 10 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 999 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 8 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1489 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1398 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 160 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 144 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 76
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +107%
14.1 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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