Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Intel Core i7 12700H Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ProArt Studiobook 16 (H7600) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16444 vs 14828 баллов

Сенсорный экран

Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.4 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 362 x 264 x 19.9 мм Площадь 944 см2 956 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~77.7% Боковые рамки 6.8 мм 8.7 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1113:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 95.3% 100% Охват Adobe RGB 65.7% - Охват DCI-P3 63.7% 100% Время отклика 10 мс 1 мс Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 500 нит ProArt Studiobook 16 (H7600) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 999 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 105 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1642 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +12% 14.1 терафлопс ProArt Studiobook 16 (H7600) 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.