Главная > Сравнение ноутбуков > Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) или ProArt Studiobook 16 (H7600) – что лучше выбрать?

Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

73 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
71 из 100
Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-9% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16444 vs 14828 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 283 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ProArt Studiobook 16 (H7600)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.4 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 362 x 264 x 19.9 мм
Площадь 944 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~77.7%
Боковые рамки 6.8 мм 8.7 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 54.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1113:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 95.3% 100%
Охват Adobe RGB 65.7% -
Охват DCI-P3 63.7% 100%
Время отклика 10 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 999 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 14
Потоков 16 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1642 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 144 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +12%
14.1 терафлопс
ProArt Studiobook 16 (H7600)
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
2. Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
3. Dell Alienware m17 R5 Ryzen Edition и Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
4. Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
7. Dell XPS 15 9520 (2022) и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
8. Dell Precision 5570 и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
9. Dell Precision 5470 и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)
10. Dell Inspiron 16 Plus 7620 и Asus ProArt Studiobook 16 (H7600)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ProArt Studiobook 16 (H7600) и Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры