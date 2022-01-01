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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Flow X16 (2022)

71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus ROG Flow X16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus ROG Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-47% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (863 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 2 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 944 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~86%
Боковые рамки 6.8 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
500 нит
ROG Flow X16 (2022) +120%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 125 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1695 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 144 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +62%
14.1 терафлопс
ROG Flow X16 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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