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Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

71 из 100
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 23.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 76 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.65 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (708 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.65 кг
Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 944 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~80.2%
Боковые рамки 6.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1489 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 2000 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 144 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64
Производительность GPU
Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +24%
14.1 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth - v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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