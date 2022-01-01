Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

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Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (863 и 944 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.9 кг Размеры 358.1 x 263.5 x 19.4 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 944 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.7% ~77.8% Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) 500 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 300 Вт 100 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB Radeon RX 6850M XT 12GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1740 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU Legion 7 Gen 7 (2022, AMD) +6% 14.1 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth - v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.